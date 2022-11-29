دعوى قانونية ضد مسرور في أمريكا ستعرضه للسجن في حال عدم حضوره أمام المحكمة

دعوى قانونية ضد مسرور في أمريكا ستعرضه للسجن في حال عدم حضوره أمام المحكمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- واجه رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، حكما قضائيا أمريكيا بالسجن اذا لم يمثل امام القضاء بشأن دعوى قضائية بتهمتي التهديد والتشهير بحق الناشطة المدنية الكردية شنيار انور حسن التي تحمل الجنسية الأميركية. الدعوى قدمتها شنيار ضد بارزاني بتهمتي التهديد والتشهير، التي أوكلت احد اعضاء فريق محامي الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب المحامي جون رولي للمضي بهذه القضية.  رولي قال إن “موكلته رفعت دعوى قضائية ضد بارزاني في محكمة الكساندريا الفيدرالية في ولاية فرجينيا التي تسكن فيها، مضيفا ان “المحكمة ستلزم بارزاني بالحضور اليها خلال الأشهر المقبلة كونه مواطن أميركي، مشيراً الى أن “بارزاني عين أكبر شركة محاماة في الولايات المتحدة للدفاع عنه، جاء ذلك بحسب تصريحات صحفية .وأكد ان “بارزاني يواجه تهمتي تهديد الناشطة الكردية المقيمة في أميركا وهذا الامر ممنوع تماماً في القانون الاميركي، والتشهير بها من خلال مكتبه الإعلامي الذي اتهمها بوجود علاقة مع الصحفي الأميركي الذي تحدث عن فساد بارزاني”.واوضح رولي ان “امتناع مسرور بارزاني عن الحضور الى المحكمة سيعرضه إلى السجن وفق القانون الأميركي”.

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