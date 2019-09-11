بالوثائق ..دعوى قضائية ضد الحلبوسي وإلغاء القوانين التي صدرت برئاسته

بالوثائق ..دعوى قضائية ضد الحلبوسي وإلغاء القوانين التي صدرت برئاسته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يواجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، دعوى قضائية ضده وطعناً في جلسات البرلمان وجميع ما صدر عنها من قوانين.

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