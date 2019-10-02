دعوى قضائية ضد عبد المهدي

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس تجمع محاميي “جيل العطاء” المستشار القانوني محمد مجيد رسن الساعدي يوم الاربعاء عن اقامة دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وعدد من القيادات الامنية جراء الخروقات التي رافقت التظاهرات وسقط على اثرها عشرات الضحايا من المحتجين.وقال الساعدي في بيان: انه “سوف يقوم تجمع محامين جيل العطاء بتشكيل ثلاث محاور قانونية الأول / إقامة دعوى ضد السيد رئيس الوزراء والقيادات التي ارتكبت جرائم القتل العمد واستعمال القوة المميتة ضد المتظاهرين العزل بعنف غير مبرر”.واضاف “ثانيا / التوكل عن المتظاهرين السلميين فقط والدفاع عنهم والذين تم توقيفهم”.وتابع الساعدي “ثالثا / تشكيل لجنة محامين لمتابعة حقوق ذوي القتلى والمصابين والمتضررين من المتظاهرين وابناء قواتنا المسلحة والشرطة”، مؤكدا ان هذا العمل تطوعي مجاني”.وتظاهر الالاف من الاشخاص في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.واعلنت الحكومة العراقية عن مقتل 3 متظاهرين واصابة 200 اخرين.