دلالة رمزية لصورة ترامب وأمامه صورة صدام النقدية

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نشر مارك سافايا المبعوث الخاص الى العراق صورة جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء ( 20 كانون الثاني 2026 )، أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تفصيلة لافتة ظهرت أمام ترامب خلال اللقاء. وأظهرت الصورة وجود عملة عراقية تحمل صورة الرئيس العراقي السابق صدام حسين موضوعة على الطاولة أمام ترامب، في مشهد وصفه متابعون بأنه غير اعتيادي ويحمل دلالات رمزية.

