دولة الحشد الشعبي: سنضرب إسرائيل رداً على استهدافها القوات الإيرانية في سوريا!!

دولة الحشد الشعبي: سنضرب إسرائيل رداً على استهدافها القوات الإيرانية في سوريا!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الجناح السياسي لمليشيا العصائب حسن سالم، الاثنين، أن الحشد الشعبي لن يقف مكتوف الايدي أمام الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على القوات الايرانية في سوريا، عازيا تكرار تلك الاعتداءات الى وجود خشية صهيونية من الجيش السوري وفصائل الحشد التي تقاتل هناك.وقال سالم في تصريح  صحفي له اليوم، إن “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجارة سوريا تأتي بعد فشل المشروع الأميركي الصهيوني المتمثل بداعش والعصابات الإرهابية الاخرى، وايضا خشية الكيان الصهيوني من قوة وبسالة الجيش السوري وفصائل الحشد”.وأضاف سالم، أن “الحشد الشعبي سوف لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا واكيد سنوجه صواريخنا البالستية الى العمق الاسرائيلي بامر من قاسم سليماني قريبا”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن انتظار شيء من جامعة الدول العربية التي دائما تغض النظر عن مثل هذه القضايا”.وكانت اسرائيل وجهت عدة ضربات صاروخية على فيلق القدس الموجود في سوريا مساء امس الاحد وهذه المرة الـ50 التي تضرب بها اسرائيل القوات الايرانية ومليشياتها في سوريا دون رد عسكري ايراني.يذكر ان الحشد الشعبي هو من دويلات الدولة العميقة وصانع القرار السياسي والامني والعسكري والاقتصادي في العراق.

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