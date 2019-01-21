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دولة الحشد الشعبي: سنضرب إسرائيل رداً على استهدافها القوات الإيرانية في سوريا!!
مصادر سياسية:البارزاني “وافق”على إشراك باقي الأحزاب الكردية في حكومة نجله مسرور!
قتيبة يخطط للعودة إلى وزارة البيئة الملغاة
عبد المهدي:الحكومة ستتبنى أعمال المبدعين والمخترعين وتحويلها إلى منتجات
عبد الصمد يطالب عبد المهدي بإصدار أمر قبض على أيهم السامرائي وضرغام الدباغ
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يلدز:العراق يحرق مليارات الدولارات يوميا جراء حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط
الغضبان يرفض التحدث عن الجهة التي سرقت معدات مصفى بيجي ولكنه يُبشر العراقيين بمعاودة إنتاج البنزين من خلاله
مفتش وزارة النفط:العصائب لم تسرق مصفى بيجي بل الدواعش هربوا معداته إلى إيران!
صالح يدعو الشركات الكندية للمساهمة في إعمار العراق
الحكيم وشكري يبحثان التعاون والربط الكهربائي بين بغداد والقاهرة
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تولي (عبطان) لأمانة بغداد جريمة سياسية..#بغداد للبغداديين
حكومة الإقليم “سعيدة”بمقترح عبد المهدي بدفع 453 مليار دينار إليها شهرياً
قصات الشعر..ميزة نواب الدورة البرلمانية الرابعة
الصراع بين تحالفي الإصلاح والبناء على مناصب المحافظات ليس من أجل المواطن
العيداني:الصراع في البصرة على سرقة الأموال وتوزيع الحصص
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