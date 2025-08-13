دولة السوداني ودولة رشيد يؤكدان على ” توحيد المواقف”!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء (12 آب 2025)، مع رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، توحيد المواقف ودعم الحكومة والتحضير للانتخابات المقبلة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “السوداني استقبل، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد”، مشيرا إلى أنه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد والتأكيد على توحيد مواقف القوى الوطنية في دعم برنامج الحكومة وخططها الرامية لتحقيق التنمية والازدهار”.وأضاف البيان أن “اللقاء ناقش القضايا والملفات على الصعيد الإقليمي ودور العراق وجهوده في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة”.وأشار إلى أن “اللقاء تناول مناقشة الاستعدادات والتحضيرات لاستحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة توفير السبل الكفيلة بإنجاحها، لاسيما من خلال المشاركة الواسعة واختيار الناخبين لممثليهم في مجلس النواب، بشكل يحقق تطلعاتهم ويلبي متطلباتهم في تحقيق التنمية الشاملة”.

