دولة الصدر ترد على وزير الخارجية البحريني

دولة الصدر ترد على وزير الخارجية البحريني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الخميس (2 أيار 2019)، رسالة الى حكام مملكة البحرين، فيما أكد أن مصير هؤلاء الحكام سيكون كمصير رئيس النظام السابق صدام حسين، ورئيس ليبيا السابق معمر القذافي رداً على تصريح جديد لوزير خارجية البحرين دعا فيه الصدر الى الاعتذار.وقال القيادي بالتيار حاكم الزاملي، في حديث صحفي ، إن ” مقتدى الصدر ليس من الشخصيات التي تؤتمر من الخارج، وكل قراراته عراقية، وفي الخارج والداخل يعلمون أن الصدر لا يأتمر بأي أمر خارجي”.وبين الزاملي، أن “وزير الخارجية البحريني (خالد بن أحمد) والبحرين، هم من اساءوا إلى الصدر، وهم من بدأوا بالتجاوز، ومقتدى الصدر لم يتجاوز، بل قدم النصح والارشاد الى بعض الدول، لغرض استقرارها”.وأضاف، أن “الكل يعلم ان البحرين تعاني من مشاكل داخلية، وهناك تعسف وهناك ظلم يعاني منه الشعب البحريني، بسبب الطغمة الحاكمة، وبكل تأكيد هذا الوضع لا يستمر”.وأشار الى أن “الضغوط والتجنيس للأفغان والاجانب، واقصاء الشعب البحريني وتهميش 90% منه، بالإضافة حرمان الكثير من الجنسية البحرينية والاحكام العرفية ومنع التظاهر السلمي، لن يدوم وبالتأكيد سيأتي اليوم الذي نجد فيه مصير حكام البحرين كمصير صدام والقذافي وغيرهم من الحكام”.وتابع القيادي في التيار الصدري، أن “على البحرين ان تعتذر الى الشعب العراقي، كون مقتدى الصدر رمز من رموز العراق، وهو شخصية محترمة ويحظى بمقبولية عربية واقليمية وعالمية”، مؤكداً أن “ما يقوم به وزير الخارجية من تجاوز مستمر، هو للتغطية على الفشل والمشاكل التي تعاني منها البحرين داخليا، واشغال الرأي العام”.وكان وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد، قد لام الحكومة العراقية على ’’تبنيها’’ تصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي وصفها بـ “المسيئة للبحرين”، وسماحها لما قال إنها “أصوات نشاز” تسيء للمصالح العراقية أولاً، وقال إن “الطرف الذي يتعين عليه الاعتذار هو الذي أساء”.وذكر بن أحمد في مقابلة مطوّلة مع ’’الشرق الأوسط’’ خلال وجوده في باريس: “هناك أشخاص في العراق يأتمرون من الخارج، ومنهم مقتدى الصدر، يعمدون إلى الإساءة إلى البحرين كما يريد الإيرانيون”.وأردف: “لما رأى (الصدر) أن العراق يتقارب مع السعودية وأن العلاقات مع البحرين تطورت وفُتحت السفارات وقنصلية في النجف، لم يُرد أن تستمر الأمور على هذا المنوال فقام بإصدار بيانه المعروف المسيء إلينا”.يذكر ان العراق عبارة عن مجموعة دول تتحكمها عوائل واصحاب عمائم .

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