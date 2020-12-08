دولة القانون:إتقاق أولي بين الكتل السياسية في آلية اختيار رئيس الحكومة القادمة

دولة القانون:إتقاق أولي بين الكتل السياسية في آلية اختيار رئيس الحكومة القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي بائتلاف دولة القانون، رسول أبو حسنة، الثلاثاء (08 كانون الأول 2020)، عن أتفاق سياسي أولي بين الكتل السياسية بشأن آلية اختيار رئيس الوزراء المقبل.وقال أبو حسنة في حديث صحفي، إن “بعض الكتل السياسية طرحت آلية اختيار رئيس مجلس الوزراء المقبل، عبر تحديد الكتلة الأكبر والتي تحصل على أكبر عدد من اعضاء مجلس النواب في الانتخابات القادمة”.وأضاف، أن “هذا المقترح لم يصوت عليه حتى الآن، وهذا ما يجعل مسألة آلية اختيار رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة في تدور دائرة الغموض والمهاترات والمزايدات السياسية”.واشار القيادي بائتلاف دولة القانون إلى أن “التحالفات السياسية قبل الانتخابات لن تجدي نفعا مع قانون الانتخابات الجديد الذي يعتمد على الترشيح الفردي وليس الكتلوي”.وكان القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، أكد الخميس (12 تشرين الثاني 2020)، أن التيار يحق له اختيار شخصية لرئيس الوزراء أو يرشح للمنصب شخصية من داخله، في حال حصل على الأغلبية في الانتخابات المقبلة.

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