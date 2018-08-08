دولة القانون:استحالة عودة مفوضية الانتخابات الفاسدة إلى عملهم

دولة القانون:استحالة عودة مفوضية الانتخابات الفاسدة إلى عملهم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب السابق محمد الصيهود, الاربعاء, ان عودة مفوضية الانتخابات المجمدة الى عملها امر مستحيل على اعتبار ان مجلس النواب السابق اصدر قرارا بسحب الثقة عنها.وقال الصيهود في تصريح صحفي له اليوم: إن “ما صرح به رئيس مجلس المفوضيين لمفوضية الانتخابات بشان عودة المفوضية لمزاولة اعملها بعد اعلان النتائج وتصديق المحكمة الاتحادية عليها امرمستحيل , لكون مجلس النواب السابق قد صوت على سحب الثقة وجمد عملها”.واضاف ان “قرار التجميد لايجوّز لاي جهه رفعه الا بقرار من مجلس النواب الجديد”, مبينا ان “المجلس القادم سيقوم بترشيح مفوضية جديدة بعيدة عن المحاصصة السياسية لكون اغلب المفوضيات لم تكن مستقلة رغم الادعاءات التي لم تنطلي على المواطن العراقي”.وكان رئيس مجلس المفوضيين رياض البدران أكد في تصريح سابق، أن مجلس المفوضين المجمد سيعود لممارسة أعماله مجددا لعدم وجود أي مانع قانوني وتوصيات اللجنة التحقيقية من قبل رئيس الوزراء لاتمنع إعادة مزاولة العمل. 

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