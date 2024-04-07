دولة القانون:الأمريكان لايستغنون عن ” استشارة “المالكي!

دولة القانون:الأمريكان لايستغنون عن ” استشارة “المالكي!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الأحد، عن دور تلعبه الأطراف العراقية الحكومية والسياسية للتهدئة بين طهران وواشنطن.وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، في حديث صحفي، ان “الجانب الأمريكي عادة ما يتعامل بالملفات الحساسة مع الحكومة العراقية وليس مع القادة السياسيين”، مشيرا الى ان “الامريكان من الممكن أن يستشيروا ويأخذوا اراء بعض الأطراف السياسية العراقية وعلى رأسهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”.وبين المطلبي ان “جميع اجتماعات المالكي المتكررة مع السفيرة الامريكية، يطرح فيها قضية التهدئة ما بين أمريكا وايران، خاصة ان مصلحة العراق هي العليا وفوق كل المصالح بالنسبة للقادة السياسيين”، مستدركا بالقول، “ولا نعتقد ان هناك طرف سياسي لا يريد التهدئة ما بين أمريكا وايران وابعاد العراق عن هذا الصراع”.وأضاف القيادي في ائتلاف دولة القانون، ان “هناك دورا عراقيًا حكوميًا وسياسيًا من خلال اللعب على تهدئة المواقف ما بين أمريكا وايران”، مشددا على ان “الجميع يعمل على سحب العراق خارج دائرة الصراع ما بين طهران وواشنطن”.

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