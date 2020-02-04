دولة القانون:العامري انفرد في قرار ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء

دولة القانون:العامري انفرد في قرار ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الإله النائلي، الثلاثاء، أن تحالف البناء “غير رصين” وقراراته مزاجية ومنفردة، فيما اتهم كتلة سياسية داخله بالتفرد باتخاذ القرارات بدلاً عنه.وقال النائلي في حديث صحفي، “كنا ننتظر دعوة من قبل تحالف البناء لعقد اجتماع من اجل ترشيح أكثر من شخصية لتولي منصب رئاسة الوزراء، ومن ثم يتم اختيار شخصية معينة وتقديمها إلى رئيس الجمهورية، لتصبح القضية اكثر ديمقراطية، لكن للأسف الشديد هذا الأمر لم يحصل”. وأضاف، أن “كتلة سياسية (لم يسمها) داخل تحالف البناء، انفردت بالاتفاق مع اطراف اخرى خارج التحالف، لاختيار محمد توفيق علاوي وفق مزاجها ورؤيتها”، مؤكداً أن “رؤيتها غير متكاملة، لأنها فشلت في اختيار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وبكل تأكيد ستفشل في تكليف علاوي”. وأكد النائلي أن “تحالف البناء تصدع كثيرا بسبب مزاجية تلك الكتلة، والامور لن تسير على ما يرام داخل البناء بسبب ما حصل”.

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