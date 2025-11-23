دولة القانون:تشكيل الحكومة الجديدة لا تتجاوز المدة الدستورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون عمران الكركوشي،الاحد،ان الاطار التنسيقي ماضٍ في حسم الرئاسات الثلاث خلال المدد الدستورية، مستبعدا حدوث انقسامات حول منصب رئيس الوزراء.وقال الكركوشي في حديث صحفي، ان “التقاطعات السياسية واردة جدا، ولكنها لن تؤدي الى الانقسام داخل الاطار التنسيقي، فيما يتعلق بشخصية رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة”.واضاف ان “معادلة الكتلة الاكبر تفرض نفسها في الواقع السياسية، وتؤكد على ولادة رئيس الوزراء من هذه الكتلة، وبالتالي فأن دعم المكونات الاخرى لشخصية معينة امر لايمكن له ان يكون مؤثرا بشكل كبير في ظل وجود كتلة اكبر تتفق فيما بينها على رئيس الوزراء الجديد”.وبين ان “الاطار التنسيقي تجاوز مرحلة الصدامات، وجلس جميع الاطراف على طاولة واحدة، والان فأن الفترة والمدة الدستورية سيتم خلالها تمرير الرئاسات الثلاث”. 

