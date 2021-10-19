دولة القانون:رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يكون مؤمن بمشروع الإمام خميني

دولة القانون:رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يكون مؤمن بمشروع الإمام خميني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب السابق عن دولة القانون عباس يابر، اليوم الثلاثاء، عن مدى إمكانية اختيار مصطفى الكاظمي لولاية ثانية كرئيساً للوزراء.وقال يابر في تصريح صحفي، إنه “يوجد رفض سياسي شديد بشأن إعادة اختيار رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لولاية ثانية لعدة أسباب أهمها التخبطات التي رافقت العملية الانتخابية ورافقت إعلان النتائج حيث أدى هذا الأمر إلى رفض الكاظمي بشكل قطعي من قبل الكثير من الكتل السياسية”.وأضاف، أن “حظوظ الكاظمي بولاية ثانية تكاد تكون منعدمة بسبب الإخفاقات الكبيرة التي حدثت خلال فترة توليه السلطة “مطالباً “بإحالة مصطفى الكاظمي إلى القضاء”.وتابع يابر ” ان من شروط ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح ان يكون رئيس الوزراء المقبل مؤمن بمشروع الامام خميني وداعم للحشد الشعبي ” ، واضاف ، “انه من المتوقع ان يشتعل الشارع العراقي بالتظاهرات نتيجة التزوير الذي حصل في الانتخابات والإشكالية الكبيرة التي رافقت إعلان النتائج”.

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