- سياسية
وفد حزب بارزاني بواصل اجتماعاته مع القوى المتنفذة لتوزيع حصص المناصب
بدر الإيرانية: منصب النائب الأول لرئيس البرلمان من حصتنا
الخائن والفاسد المدعو العيداني يريد أن يقسم العراق وبكون رئيساً لإقليم البصرة
دولة القانون: بطل العراق في مكافحة الفساد والطائفية لرئاسة الحكومة المقبلة أبو إسراء!!
مصدر إطاري: نواب الإطار سيحسمون الرئاسات الثلاث
- عربية ودولية
الجيش الأوكراني: روسيا شنت هجوماً جوياً صباح اليوم على كييف
إسرائيل تقرر إقامة (19) مستوطنة في الضفة الغربية لمنع قيام الدولة الفلسطينية
الولايات المتحدة تحتجز ناقلة نفط قبالة فنزويلا والأخيرة تندد
البنتاغون:قصف أكثر من 70 هدفاً داعشياً في سوريا أمس الجمعة
بحبح:القوة الدولية في غزة للمراقبة وليس للاشتباك
- اراء ومقالات
- اقتصادية
خبير اقتصادي: رغم ثروة العراق النفطية إلا أنه بلد فقير
استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار لهذا اليوم
السوداني يناقش التحديات المالية والاقتصادية مع أساتذة الجامعات
الوقت الضائع..السوداني يوجه بترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات
أكثر من(67) مليون برميل نفط صادرات العراق الى أمريكا خلال الأشهر التسعة الأولى 2025
- رياضية
اليوم ..المواجهة بين فريق زاخو ومضيفه العين الإماراتي
اليوم ..إقامة أربع مباريات ضمن دوري نجوم العراق لكرة القدم
لأول مرة ..العراق عضو في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد
بغداد تحتضن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة الطائرة للرجال
اليوم..المواجهة الحاسمة بين المغرب والأردن في بطولة كأس العرب 2025
- تحقيقات
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
ميليشيا العصائب تتراجع عن “النزع” وتؤكد انها ستبقى لحماية إيران ومشروعها
مصدر إطاري: فصائل الحشد طالبت ضمانات بعدم استهدافها ومشاريعها الاقتصادية مقابل “النزع”
الحشد الشعبي: سنكشف عوراتنا أمام العالم مقابل الحفاظ على مكاتبنا الاقتصادية
وزير النقل الولائي محيبس يعبر عن سعادته باحتلال العراق رسمياً من قبل إيران من خلال قطارها!!
مصدر إطاري:فصائل الحشد تطالب بضمانات إقليمية “لنزع سلاحهم وملابسهم”مقابل عدم قتلهم
- اذاعة INN