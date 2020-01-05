دولة الميليشيات..كتائب حزب الله تأمر قطعات الجيش العراقي بالابتعاد عن مقرات التواجد الأمريكي!

دولة الميليشيات..كتائب حزب الله تأمر قطعات الجيش العراقي بالابتعاد عن مقرات التواجد الأمريكي!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت كتائب حزب الله، اليوم ، الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية، الى الابتعاد على قواعد القوات الامريكية في عموم البلاد.وقال قائد العمليات الخاصة للكتائب، “على الاخوة في الاجهزة الامنية والعسكرية العراقية الابتعاد عن قواعد العدو الامريكي لمسافة لا تقل عن الف متر ابتداء من مساء اليوم الاحد “.وأضاف “على قادة الاجهزة الامنية الالتزام بقواعد السلامة لمقاتليهم وعدم السماح بجعلهم دورعا بشرية للصليبيين الغزاة”.

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