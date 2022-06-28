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دولة فيطي..إرهابي يبحث تنفيذ الإتفاقيات الاقتصادية العراقية الصينية!
برلمان الإقليم يحمل حكومة البارزاني مسؤولية فساد ملف الوقود
المالية النيابية:لن يتغير سعر صرف الدولار
سياسي كردي:حكومة الكاظمي غير قادرة على منع نهب ثروات العراق من قبل حزب بارزاني
العراق وتركيا يؤكدان على التعاون في الاستثمار النفطي
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الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
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