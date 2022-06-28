دولة فيطي..إرهابي يبحث تنفيذ الإتفاقيات الاقتصادية العراقية الصينية!

دولة فيطي..إرهابي يبحث تنفيذ الإتفاقيات الاقتصادية العراقية الصينية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- إستقبل زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق المدعو قيس الخزعلي بمكتبه ببغداد امس الإثنين تسوي وي سفير جمهورية الصين الشعبية في العراق، فيما بحث معه تنفيذ الإتفاقية الصينية وطريق الحرير.وبحث الجانبان بحسب بيان لمكتب  الخزعلي “آخر المستجدات على الساحة السياسية ورؤية الإطار التنسيقي للخروج من الأزمة السياسية والبدء بتشكيل حكومة تخدم المحور الإيراني الصيني العراقي .وأكد الجانبان وفقا للبيان “على ضرورة البدء بمرحلة جديدة تخدم اهداف المحور والشروع بتنفيذ خطط التنمية الخدمية والإقتصادية وأهمها هي الإتفاقية الصينية وطريق الحرير.وفي ختام اللقاء أهدى الخزعلي درع العراق التأريخي إلى السفير معبراً عن شكره لما تقدمه جمهورية الصين الشعبية من دعم لحكومة العراق وإيران .يذكر ان الخزعلي مدرج على قائمة الارهاب الدولية.

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