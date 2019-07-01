ذهبيتين للعراق في بطولة مصر البارالمبية

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مجلس نينوى يرفض تغيير تصميم المدينة القديمة من قبل الشركات الإيرانية
وزير الدفاع يؤكد على تعزيز التعاون العسكري مع إيران
الكتلة التركمانية:حكومة عبد المهدي “حكومة محاصصة بامتياز”
حزب طالباني:تم تخصيص 400 منصب من الدرجات الخاصة للأحزاب الكردية
الأمن النيابية:الولايات المتحدة تريد فرض عقوبات على الحشد الشعبي
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مجلس نينوى يرفض تغيير تصميم المدينة القديمة من قبل الشركات الإيرانية
تحالف سائرون:جمع تواقيع نيابية لتشكيل لجنة تحقيقية حول فساد شركة المشاريع النفطية
دزيي:تم تشكيل لجنة لبحث رواتب موظفي الإقليم في بغداد
المالية النيابية:موازنة 2020 ستخلو من دفع الرواتب لموظفي الإقليم
المالية النيابية تطالب بتأجيل التصويت على مرشحي منصبي محافظ البنك وديوان الرقابة
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