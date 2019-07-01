ذهبيتين للعراق في بطولة مصر البارالمبية

ذهبيتين للعراق في بطولة مصر البارالمبية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حقق العراق، نتائج مميزة في بطولة مصر الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة “البارالمبية” والتي اقميت منافساتها في مدينة الاسكندرية المصرية.ونجح الالعب نيل أحمد غني نعاس، في الحصول على ذهبية رمي الرمح في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى في تونس.فيما حصد اللاعب جراح نصار، ذهبية القرص، واللاعب عبد الستار سلمان نجح في الحصول على الفضية، أما كرار عبد الحسن وولدان نزار ونادر إبراهيم فقد حصلوا على البرونزية.

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