ذيل إداري جديد في أربيل على حساب المال العام..لك الله يا شعب العراق

ذيل إداري جديد في أربيل على حساب المال العام..لك الله يا شعب العراق
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أربيل/شبكة أخبار العراق- اعلن النائب هدار ميركسور عضو مجلس النواب ، الثلاثاء، عن انشاء وزارة خاصة تضم مؤسسات الشهداء في الإقليم وبغداد .وقال النائب هدار ميركسور عن لجنة شؤون الشهداء والسجناء السياسيين بمجلس النواب في تصريح صحفي، ان اللجنة اعدت تقريرا لانشاء وزارة للشؤون الشهداء، تضم مؤسسات الشهداء في  بغداد والاقليم.واضاف: ان الوزارة الجديدة ستوحد رواتب وامتيازات جميع الشهداء والسجناء السياسيين في العراق.وعلى صعيد متصل، قال فؤاد عثمان المتحدث باسم وزارة شؤون الشهداء في اقليم كردستان العراق : ان الاجرءات التي تتخذ، هي ثمار اللجنة المشتركة بين الإقليم وبغداد، موضحا، ان بقاء وزارة شؤون الشهداء في اقليم كردستان العراق مرتبط بالوزارة الجديدة وعلاقتها مع اقليم كردستان.وكانت وزارة شؤون الشهداء قد ارسلت اسماء اكثر من 79 الف من عوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين لاضافة رواتبهم على الحكومة الاتحادية.يذكر ان اضافة هذه الاعداد المبالغ فيها اضافة الى الاعداد الفضائية للاحزاب الشيعية ورواتب وتقاعد المسؤولين والفساد سيجعل الخزينة العراقية غير قادرة على صرف حتى الرواتب.

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