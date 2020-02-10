ذيل إيراني ..الشابندر:من هتفوا ضد أمريكا هؤلاء هم المتظاهرون الحقيقيون!

ذيل إيراني ..الشابندر:من هتفوا ضد أمريكا هؤلاء هم المتظاهرون الحقيقيون!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف التابع الايراني عزت الشابندر، الاثنين، عن قيام رموز المتظاهرين بزيارة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وتقديم التهنئة له بتكليفه برئاسة الوزراء، فيما أشار إلى أن التظاهرات مخترقة أميركياً وغربياً.وقال الشابندر في  حديث صحفي، إنه “لا يوجد من يمثّل المتظاهرين على الأرض أو يتحدث باسمهم، لذا فإن جماهيرهم لم ترفض علاوي، فيما هتف بعض المتظاهرين ضده، وهم لا يعرفون عنه شيئاً”، مشيرا إلى أن “هناك رموزاً من المتظاهرين يأتون إليه لتهنئته بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة”.وأضاف أن “مفهوم الجدلية الذي طرحته المرجعية، هناك أكثر من تفسيرٍ، لكني أرى أن الجدلي هو الذي تلاحقه شبهات بالفساد وخلل بالنزاهة والكفاءة”، مبينا أن “هذا المصطلح لا يرتبط بالمقبولية الجماهيرية، لأن العراقيين لن يقبلوا بأي شخصية، حتى وإن كانت وجهاً جديداً ولم تشارك في العملية السياسية مسبقاً، لأن الشعب بات يرفض كلّ الأسماء، وكل مسؤول هو جدلي لدى المتظاهرين”.ولفت الشابندر إلى أن “التظاهرات مخترقة أميركيا – غربيا بامتياز، من دون أن يعني ذلك عدم وجود متظاهرين حقيقيين في الساحات، ولا سيما أولئك الذين هتفوا ضد الولايات المتحدة، ولم ينحازوا إلى جهة على حساب أخرى، وهؤلاء هم التيار الشعبي الحقيقي، لكنه الأضعف، لذلك حين هاجمتُ المتظاهرين، كان الهدف ترشيد حراكهم”.يذكر ان الشابندر قاتل الجيش العراقي في حرب الثمانينات وشكل ميليشيا في سوريا باسم جند الامام خميني.

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