ذيل لوكي انعل ابو ايران لابو امريكا، رسائل الابطال لمقتدى ومليونيته الايرانية

ذيل لوكي انعل ابو ايران لابو امريكا، رسائل الابطال لمقتدى ومليونيته الايرانية
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بقلم:رافد العيساوي

رسائل متعددة ارسلها الحراك الشبابي الشعبي العراقي الى مقتدى الصدر ومليونيته الايرانية التي تم اصدار قرار الخروج بها من قبل الولي السفيه السفاح الخامنئي رب المليشيات القذرة كردة فعل على مقتل سليماني قائد الطرف الثالث الذي قتل المتظاهرين.

رسائل ابطال التظاهرات العراقية عبرت عن انتمائهم وعشقهم وولائهم للعراق فقط وفقط من جهة ، ومن جهة أخرى كانت ضربة قاصمة لمقتدى ومليونيته كشفوا فيها عن حياة الذيولية لايران التي ينغمس فيها مقتدى وان تظاهراته سخت ايران وطاعة للولي السفيه وتنفيذا لرغبات ايران الدجل والشر والنفاق التي دمرت العراق وأهلكت شعبه

(ذيل لوكي انعل ابو ايران لابو امريكا) هذه ابرز رسائل ابطال ساحات التحرير لمقتدى ومليونيته الايرانية

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