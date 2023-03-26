رئاسة الإقليم تحدد موعداً لإجراء انتخابات الإقليم

رئاسة الإقليم تحدد موعداً لإجراء انتخابات الإقليم
آخر تحديث:

أربيل/ شبكة أخبار العراق- حددت رئاسة إقليم كردستان، موعد إجراء انتخابات برلمان الإقليم، فيما أكدت، أن جميع الجهات متفقة على الموعد.وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان ، أنه “بناءً على المادة رقم 1 لسنة 2005، المعدل، حدد رئيس إقليم كردستان يوم 18-11-2023، موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم”.من جانبه، أكد المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب بمؤتمر صحفي ، أن “جميع الجهات متفقة على موعد الانتخابات”، مشيراً إلى أن “علاقات إقليم كردستان مع أمريكا في أحسن حالاتها”!!.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *