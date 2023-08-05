رئاسة الإقليم تحدد يوم 25 شباط 2024 موعداً لإجراء انتخابات البرلمان

رئاسة الإقليم تحدد يوم 25 شباط 2024 موعداً لإجراء انتخابات البرلمان
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أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب، السبت، عن موعد اجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان. مؤكدًا “وجود جهود كبيرة لإخراج الإقليم من الفراغ الدستوري الذي يمر به”.وقال شهاب في مؤتمر صحفي : انه “سعت رئاسة الاقليم خلال الفترة الماضية لإخراج كردستان من الفراغ الدستوري الذي تمر فيه”، مؤكدًا ان “رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وقع مرسومًا اقليميًا لإجراء انتخابات برلمان كردستاني في  25 شباط 2024”.

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