رئاسة الإقليم تعلن عن تقدم في توطين رواتب الموظفين بالإتفاق مع بغداد

رئاسة الإقليم تعلن عن تقدم في توطين رواتب الموظفين بالإتفاق مع بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب، الأثنين، أن مسألة رواتب موظفي اقليم كردستان تقدمت خطوة مهمة إلى الأمام.وقال دلشاد شهاب بخصوص في حوار متلفز، انه “بخصوص زيارة رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الى بغداد إن “مسألة الرواتب تقدمت خطوة مهمة للأمام، وأردنا فصل الرواتب عن القضايا الأخرى”.وأضاف دلشاد شهاب أن الأطراف العراقية الأخرى “أكدت عدم وجود أي محاولة للخروج عن الدستور واضعاف إقليم كردستان”، منوهاً الى أن “مطلبنا دائماً هو عدم ربط الرواتب بالصراعات السياسية”.وأشار الى أن “هناك خطوات إيجابية من الجانبين بشأن مسألة الرواتب”، لافتاً إلى أن “قانون النفط والغاز سيحل كافة القضايا المتعلقة بالنفط”.المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، شدد على وجوب أن يكون هناك حوار مستمر مع الحكومة الاتحادية، وليس فقط عند ظهور المشاكل.بخصوص انتخابات برلمان اقليم كوردستان، أوضح دلشاد شهاب أنها “قضية ساخنة وتم بحثها في كافة لقاءات رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد، لكن هذه المسألة هي داخلية، وعلينا حلها فيما بيننا، وقد أبدت جميع الأطراف العراقية استعدادها لإجراء الانتخابات”.وبيّن المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان أنه “عندما تصل الأمور إلى مستوى يخلق مشاكل لاستمرار العلاقات، يجب أن يكون نيجيرفان بارزاني جاهزاً”.يشار الى أن رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أجرى يومي السبت والأحد زيارة الى العاصمة بغداد، أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات، تم خلالها بحث الاوضاع في العراق والمنطقة، فضلاً عن العلاقة بين أربيل، وقضية رواتب موظفي اقليم كوردستان، والموازنة الاتحادية، وملف انتخابات برلمان اقليم كوردستان، وغيرها.

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