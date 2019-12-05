رئاسة الإقليم: على الحكومة الاتحادية صرف مستحقات البيشمركة لأنها جزء من المنظومة الدفاعية

رئاسة الإقليم: على الحكومة الاتحادية صرف مستحقات البيشمركة لأنها جزء من المنظومة الدفاعية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت حكومة اقليم كردستان يوم الخميس الحكومة الاتحادية في بغداد الى التعامل مع قوات البيشمركة بشكل مباشر في توفير مستحقاتها المالية ومستلزماتها باعتبارها جزءا من المنظومة الدفاعية في البلاد.وقال أوميد صباح المتحدث الرسمي لرئاسة الاقليم في مؤتمر صحفي مشترك عقده ان استراتيجية المفاوضات مع بغداد كانت تهدف الى ضرورة التعامل مع كردستان كإقليم وليس كمحافظة.واشار الى انه سيتم تشكيل لجنة مالية بين اربيل وبغداد وفقا لما تمخضت عنه المفاوضات الاخيرة.واضاف ان اقليم كردستان سيشترك في اعداد موازنة المالية الاتحادية لعام 2020 ، مؤكدا ان حقوق و واجبات اربيل وبغداد ستكون محفوظة في موازنة العام المقبل.واشار صباح الى انه طلبنا من بغداد بان تتعامل بشكل مباشر مع البيشمركة، مؤكدا ان قوات البيشمركة جزء من المنظومة الدفاعية للعراق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *