رئاسة البرلمان:نهاية الأسبوع المقبل موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

رئاسة البرلمان:نهاية الأسبوع المقبل موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر نيابي، الثلاثاء، بتحديد رئاسة مجلس النواب نهاية الاسبوع المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية.وذكر المصدر في تصريح ، ان “رئاسة البرلمان حددت يوم الاثنين المقبل موعداً لاستئناف جلسات المجلس وسيتم خلالها استضافة وزير المالية علي علاوي بشأن سعر صرف الدولار”.واضاف المصدر ان ” الرئاسة حددت نهاية الاسبوع المقبل موعدًا لانتخاب رئيس الجمهورية”، مبينا ان”اجتماعات نيابية مقبلة ستعقد خلال الساعات المقبلة للاتفاق على تشكيل اللجان النيابية وتوزيعها”.

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