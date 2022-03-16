رئاسة البرلمان تحدد يوم 26 من الشهر الجاري موعدا لانتخاب مرشح رئاسة الجمهورية

رئاسة البرلمان تحدد يوم 26 من الشهر الجاري موعدا لانتخاب مرشح رئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس الثلاثاء، عن موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ، انه تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 آذار موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

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