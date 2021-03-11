رئاسة البرلمان تستبعد تمرير الموازنة في الأسبوع المقبل!

رئاسة البرلمان تستبعد تمرير الموازنة في الأسبوع المقبل!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، الخميس، تمرير مشروع قانون الموازنة لعام 2021، في جلسة الأسبوع المقبل.وقال الحداد في تصريح للصحفيين في أربيل، إنه “من الصعوبة  تمرير الموازنة المالية في جلسة الاثنين المقبل، بسبب عدم إقرار قانون المحكمة الاتحادية حتى الآن”.واضاف الحداد، أنه “يتعين على رئاسة البرلمان تحديد جلسة أخرى خاصة بالموازنة، لغرض التصويت عليها”.هذا وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد وجّه الأثنين الماضي بإدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل، بناءً على طلب مقدم من النائب يوسف الكلابي وموقع من 150 نائبا. 

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