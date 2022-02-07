رئاسة البرلمان تقرر اختيار النائبة (بيداء خضر)مقرراً للمجلس

رئاسة البرلمان تقرر اختيار النائبة (بيداء خضر)مقرراً للمجلس
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت رئاسة البرلمان اليوم الاثنين، اختيار النائب بيدء خضر مقررا لمجلس النواب العراقي.وقال مصدر بريلماني؛ ان رئاسة المجلس قررت اختيار النائب بيدء خضر عن كتلة بابليون كمقرر للبرلمان، فيما سيتم اختيار نائب آخر كمقرر ايضا للمجلس.وأضاف؛ ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خوّل النائب الاول لمجلس النواب حاكم الزاملي بالشروع مع النواب من اجل تشكيل اللجان النيابية.

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