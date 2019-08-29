رئاسة الجمهورية:الحشد الشعبي “قوة مستقلة” ونخشى خروج الأوضاع عن السيطرة

رئاسة الجمهورية:الحشد الشعبي “قوة مستقلة” ونخشى خروج الأوضاع عن السيطرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت رئاسة الجمهورية، من “خروج الأوضاع في العراق عن السيطرة” مبينة “حقيقة رسالة الرئيس برهم صالح الى اسرائيل بخصوص استهداف الحشد الشعبي”.وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حسن جهاد، في مقابلة صحفية له اليوم، بأنه اذا استمرت الهجمات الاسرائيلية، على قوات الحشد الشعبي فستكون الأوضاع خارج السيطرة، مبيناً، أن “الحشد الشعبي” قوة عسكرية مستقلة.وأضاف جهاد، أن الرئاسات الثلاث (الجمهورية، رئاسة الوزراء، البرلمان) مع دمج قوات الحشد الشعبي مع القوات العراقية، واعطائهم كامل حقوقهم، وبالرغم من أن قائد القوات المسلحة هو عادل عبدالمهدي، إلا أن قوات الحشد الشعبي حالياً هي قوات عسكرية مستقلة بحسب قانون البرلمان العراقي”.

وأضاف، ان رئيس الجمهورية يتابع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، وقام بتشكيل لجنة عليا للوقوف على هذه الأوضاع ويقول {أن عدم وجود قوات البيشمركة في هذه المناطق قد ادى الى حصول فراغ أمني في هذه المناطق}”.وأشار جهاد الى أن “أن اسرائيل قد قالت وعلى لسان رئيس وزرائها بأنها قامت باستهداف الحشد الشعبي، ونشرت صور طائراتها المسيرة التي قصفت مقار للحشد، وإذا استمر هذا القصف فستكون الأوضاع خارج السيطرة”.وأوضح، أن “رئاسات الثلاث قد أوضحت في مناسبات كثيرة بأن العراق لن يكون طرفا في أي محور ضد طرف آخر، وتمت مطالبة قوات التحالف الدولي بحماية سماء العراق، بالإضافة الى تنفيذ الأمر الديواني لمجلس الوزراء والخاص بقوات الحشد الشعبي بإنضمامها الى القوات العراقية والخروج من هذه الأزمة”.

وحول حقيقة إرسال رئيس الجمهورية رسالة الى إسرائيل لوقف هذه الهجمات، قال” لقد اجتمع رئيس الجمهورية خلال الاسبوع الماضي مع الامريكيين والإيرانيين والألمان والروس، وكانت كل هذه الاجتماعات في اطار عدم جعل العراق محوراً مع اي طرف ضد طرف آخر، فقد شهد العراق حروبا كثيرة، ولا نريد ان يتحول الى ساحة للصراعات، ونحن واثقون بأن دول التحالف يفهمون توجهات العراق، وهم يريدون ايضا ان يكون العراق بعيداً عن هذه الصراعات”.وعن الدور الإيراني في إنضمام الحشد الشعبي الى القوات العراقية، قال “لا أعلم ان كانت إيران تريد منع الحشد الشعبي من الانضمام الى القوات العراقية أم لا، فإيران لها سياستها بالعراق ولديها علاقات اقتصادية وسياسية قوية، ولو لاحظنا فأن الوضع في العراق مختلف بالمقارنة مع دول المنطقة، وهذا يصب في مصلحة العراق، وتريد الرئاسات الثلاث تنفيذ هذا الأمر بإنضمام الحشد الى القوات العراقية”.

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