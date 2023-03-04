رئاسة الجمهورية:لا نعرف إذا كان المالكي أصبح نائبا لرئيس الجمهورية!!

رئاسة الجمهورية:لا نعرف إذا كان المالكي أصبح نائبا لرئيس الجمهورية!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت رئاسة الجمهورية، السبت، حقيقة تكليف زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة عالية الجبوري،في حديث صحفي، انه “لا يوجد لدينا أي تبليغ بتكليف زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، ولم يرد الينا أي شيء رسمي بهذا الخصوص”.وأضافت الجبوري ان “هذه المعلومة والخبر غير متداول لدينا في رئاسة الجمهورية من الأساس”.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن تكليف رئيس ائتلاف دولة القانون بمنصب نائب رئيس الجمهورية.

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