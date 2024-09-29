رئاسة الجمهورية تدين اغتيال حسن نصرالله

رئاسة الجمهورية تدين اغتيال حسن نصرالله
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت رئاسة الجمهورية في بيان، الاحد، عن عميق التعازي والمواساة إلى الشعب اللبناني، وعائلة نصر الله ومحبيه.وجددت إدانتها واستنكارها الشديدين لـ”العدوان الآثم” على الشعب اللبناني، والذي أسفر عن “استشهاد وإصابة المئات وهجرة الآلاف من منازلهم ومناطقهم وسط صمت المجتمع الدولي”.ورأت رئاسة الجمهورية، أن العمل الفوري من جانب المجتمع الدولي لوقف هذا “العدوان”، ضرورة ملحة لإنهاء الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع التصعيد ومحاولات توسيع الحرب نحو مديات أوسع قد تجر المنطقة إلى الفوضى.

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