رئاسة الجمهورية ترد على الصدر:قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل أصبح حيز التنفيذ منذ يوم 20 من الشهر الجاري

رئاسة الجمهورية ترد على الصدر:قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل أصبح حيز التنفيذ منذ يوم 20 من الشهر الجاري
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت رئاسة الجمهورية، امس الثلاثاء، على تغريدة مقتدى الصدر، والتي اتهم فيها رئيس الجمهورية برهم صالح بعدم التوقيع على قانون ’تجريم التطبيع مع إسرائيل.وذكر الناطق باسم رئاسة الجمهورية في بيان، : أنه “سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب”.واضاف البيان ان “رئيس الجمهورية برهم صالح كان قد وجه بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ”.وفي هذا الصدد أكد البيان أن “موقف رئيس الجمهورية برهم صالح، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، وأكد سيادته على ذلك مراراً وتكراراً من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *