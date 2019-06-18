رئاسة الجمهورية تكشف عن وثيقة “الشرف” المائة بعد المليون لسياسي العراق!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء (18 حزيران 2019)، عن اتفاق الرئيس برهم صالح، مع القيادات السياسية على 7 نقاط، فيما أكدت التزامهما بوثيقة “الاطار الوطني”.وذكرت رئاسة في بيان ، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد اليوم، الاجتماع الدوري الثالث للقيادات السياسية وبحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتدارس المجتمعون ما جاء في خطبة المرجعية العليا في 14 حزيران، والمستجدات الداخلية والإقليمية”.وبين البيان أنه “تم التأكيد على ما يلي:
1ــ إعطاء ملف الخدمات الأولوية في الأداء الحكومي وفي دعم القوى السياسية وبما يخفف من معاناة الشعب، وعلى أن يحظى ملف الكهرباء بجهد استثنائي في الاهتمام والأداء ومراقبة التنفيذ.
2ــ أهمية العمل الجاد والصريح والشفاف من قبل سلطات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية والاعلامية لمواجهة الفساد المستشري وايقافه، والتأكيد على مبدأ سيادة سلطة القانون لبناء دولة منسجمة متحررة من آفة الفساد الذي يتحمل، إلى جانب الارهاب والعنف، مسؤوليات الكثير من التقصير في مختلف المرافق والمجالات. كما جرى التأكيد على ضرورة تعاون الجميع، من مؤسسات دولة وقوى سياسية، لتسهيل اجراءات مواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين، واتفق المجتمعون على ان قواهم لن تكون غطاءً لأي فاسد مهما كان موقعه.
3- أكد المجتمعون على دعم قيام السلطة التنفيذية والتشريعية بمراجعة القوانين التي يمكن ان تسبب فوارق مجتمعية او إعطاء امتيازات مجحفة.
4ــ الاتفاق على وجوب “اكمال” الكابينة الوزارية، بمدة زمنية اقصاها اسبوعان من الان، وبما يعزز الثقة بقدرة قوى البرلمان السياسية على تجاوز الخلافات وتفادي هذه الاختناقات في مثل هذه الظروف.
5- تلتزم القوى السياسية بإبعاد الدولة عن المحاصصة الحزبية وان يكون الاختيار على اساس الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي وبما يضمن مراعاة التوازن الوطني.
6 – دعم الجهود الأمنية والاستخباراتية لاستئصال الارهاب، ودعم امن المواطن من اي تجاوز او تعدٍّ على حقوقه من اي طرف من الأطراف.
7- تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بالمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وبوثيقة (إطار السياسية الوطنية) التي تم التوافق عليها في الاجتماع الأول 19-5-2019، كما تم التأكيد على دعم الحكومة والمؤسسات الدستورية في تنفيذ بنودها والتقيّد بمفاهيمها بما يحول دون الزج بالعراق في أتون الصراعات الاقليمية.
وبينت الرئاسة أنه “في مثل هذه الظروف شديدة الحساسية أكد المجتمعين على أهمية مراعاة خصوصية الوضع الوطني، وتغليب مصلحة العراق والعراقيين، وبخلافه فإن اي طرف يتعمد الخروج عن مبادئ العمل الوطني الموحد يعدّ خارجاً على الإجماع الوطني وسلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية، وبما يجعل منه في موقف معادٍ للدولة ومصالح الشعب.”
ولفت البيان، الى أن “المجتمعين اتفقوا على دعم القوى السياسية للحكومة والسلطات التي ستتابع التقيد بهذه السياسات الوطنية وذلك من أجل فرض القانون والتصدي لأي خروج عليه”. يذكر ان سياسي العراق لاميثاق ولاعهد لهم ويعملون ضد الشعب وسبق لهم أن وقعوا على عشرات وثائق الشرف ولم يلتزموا بها لأن غايتهم واحدة هي السرقة والخيانة.والدليل ما حدث عبر 16 سنة من حكمهم الظالم وما يحدث الأن.