رئاسة الجمهورية تنفي وجود فساد مالي وإداري فيها

رئاسة الجمهورية تنفي وجود فساد مالي وإداري فيها
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت رئاسة الجمهورية ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود وثائق تشير الى وجود تجاوزات قانونية وفساد مالي واداري في الرئاسة وقالت الدائرة الاعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان :” تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وثائق منسوبة الى رئاسة الجمهورية تشير الى وجود تجاوزات قانونية وفساد مالي واداري “.واكدت الرئاسة :” ان تحريف هذه الوثائق بطريقة مفبركة يقف وراءه اشخاص يرومون المساس بسمعة الدولة وكرامة رئاسة الجمهورية “، معلنة ان ابوابها مفتوحة للجهات التحقيقية المعنية بمكافحة الفساد الاداري والمالي وستتم مقاضاة كل من ادعى وفبرك الوثائق المنشورة وروج لها .

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