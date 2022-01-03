رئاسة الجمهورية: لولا سليماني “لضاع” العراق!!!!!!!!!!

رئاسة الجمهورية: لولا سليماني “لضاع” العراق!!!!!!!!!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت رئاسة الجمهورية، الاثنين، بياناً لمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.وقالت الرئاسة في البيان ، “في الذكرى السنوية الثانية لمقتل القائد الإيراني الكبير قاسم سليماني، نستذكرُ بإجلال الوقفة الشجاعة له في الدفاع عن العراق في ظروف عصيبة ومنذ الساعات الأولى لأعتى هجمة وحشية جسدها داعش بخططه الخبيثة، لحماية أرض المقدسات من دنس الإرهابيين الظلاميين”.وأضافت، “لقد تمكن العراقيون بإرادتهم الصلبة وبسالة القوات المسلحة من الجيش والشرطة والبيشمركة ومكافحة الإرهاب، وبفتوى الجهاد الكفائي للمرجع علي السيستاني ، وبدعم وإسناد من غيران الحبيبة، من كسر شوكة الإرهاب والانتصار على داعش وحماية المنطقة والعالم من شروره”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *