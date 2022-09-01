رئاسة برلمان الإقليم:حكومة البارزاني تتصرف بالإيرادات المالية دون رقابة وتدقيق

رئاسة برلمان الإقليم:حكومة البارزاني تتصرف بالإيرادات المالية دون رقابة وتدقيق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت رئیسة برلمان اقلیم كردستان ریواز فائق، الخميس، أن حكومة الاقليم تتصرف بالايرادات المالية دون رقابة منذ تسعة أعوام.  وقالت فائق في تصريح لوسائل اعلام كردية ، إن “حكومة اقلیم كردستان و منذ 9 سنوات تقوم بجمع الایرادات والتصرف بها دون ٲي  سند ودعم تشریعي من قبل برلمان الاقلیم”.واضافت ان “حكومة اقلیم كردستان تتهرب ومنذ تشكیلتین وزاریتین وبحجج مختلفة من ٲرسال قانون الموازنة الی البرلمان”.ولفتت فائق الى ان “رئيس حكومة تصريف الاعمال الاتحادي مصطفى الكاظمي لم يعالج الامور بشكل صحيح منذ البداية”. 

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