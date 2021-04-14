رئاسة برلمان كردستان تمنع دخول رئيس كتلة حراك الجيل الجديد الى مبنى البرلمان

رئاسة برلمان كردستان تمنع دخول رئيس كتلة حراك الجيل الجديد الى مبنى البرلمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- منعت رئاسة برلمان اقليم كوردستان يوم الأربعاء رئيس كتلة حراك الجيل الجديد كاظم فاروق من الدخول إلى مبنى البرلمان بعد تقديمه الاعتذار عن رفعه فردتي حذائيه أمام أعضاء هيئة الرئاسة.ويعقد برلمان كوردستان جلسة خاصة صباح اليوم بمناسبة مرور 33 عاما على عمليات الأنفال.وقال فاروق في تصريح للصحفيين، إن “شرطة البرلمان منعته من الدخول إلى المبنى لعدم تقديمه الأعتذار“.وهذه هي المرة الثانية التي يُمنع فيها فاروق من الدخول.وأضاف رئيس الكتلة “لن أعتذار من البرلمان وانما يجب ان يعتذر كل من الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني من شعب كوردستان”، على حد تعبيره.

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