رئاسة مجلس النواب: لم تسجل رسميا الكتلة الأكبر

رئاسة مجلس النواب: لم تسجل رسميا الكتلة الأكبر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، عدم تسجيل حتى الساعة الكتلة الاكثر عددا داخل المجلس.وابلغ مسؤول رفيع في هيئة الرئاسة ، أن “خلاف الكتلة الأكبر برز بعد اعلانات نتائج الانتخابات البرلمانية في 2018، وانشغل الجميع في صراع اختيار رئيس الوزراء في وقتها، ولم تقدم اي كتلة طلباً رسمياً لاعتبارها كتلة اكبر”.وبين المصدر ان “الكتل البرلمانية هملت ذلك، بعد ان جاءت برئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، بشكل توافق، دون الحاجة الى الكتلة الأكبر، ولهذا لم تقدم اي كتلة طلباً رسمياً بهذا الخصوص”.ولم تتضح بعد معالم المرشح الجديد لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة التي لم تتحدد ملامحها بعد، وما إذا كانت حكومة انتقالية لمدة محددة، أو حكومة تستكمل مدة الحكومة المستقيلة.واقتربت مهلة الـ15 يوماً من الانتهاء التي يمكن بموجبها الرئيس برهم صالح دستورياً تكليف مرشح لتشكيل الحكومة وفق الدستور.

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