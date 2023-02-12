رئيسة برلمان إقليم كردستان:إنعدام الحرية في ظل حكومة البارزاني

رئيسة برلمان إقليم كردستان:إنعدام الحرية في ظل حكومة البارزاني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت رئيسة برلمان إقليم كردستان، ريوان فائق، اليوم الأحد، “القيود” على حرية التعبير في الإقليم.وقالت فائق، في بيان ، إن “وضع الحرية في الاقليم سيء للغاية وجميعنا معرضون للخطر، ولسنا محميين. المسمى بحرية التعبير الموجودة على مستوى المجتمع في الاقليم، هي ذبح حرية التعبير”.وأضافت: “باسم حرية التعبير عرّضنا خصوصية الأفراد في المجتمع للخطر”، قائلةً إن لمستجدات التي تسربت الى داخل المجتمع الكردي تكاد ان تصبح جزء من الثقافة والتراث ثقافة الاهانة، وكلنا نتعرض للإهانة”.وحسب رصد منظمة “مراسلون بلا حدود”، تراجع العراق 9 مراتب إلى الوراء في مؤشر حرية الصحافة للعام الماضي، وحل بالمرتبة 172 بين 180 دولة ومنطقة، وقبلها كان في 163.ورصد تقرير المنظمة للعام الماضي، تسجيل كردستان “الانتهاكات الأخطر” على مستوى العراق باستمرار سجن صحفيين بتهم “التجسس وتخريب النظام” أو “التآمر على حكومة الإقليم”، إذ جاءت أربيل ثانيا بـ73 انتهاكا بعد بغداد التي شهدت أعلى الانتهاكات بـ80 حالة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *