رئيسة برلمان الإقليم تودع موظفيه لعدم دستوريته

رئيسة برلمان الإقليم تودع موظفيه لعدم دستوريته
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- ودّعت رئيسة برلمان إقليم كردستان ريواز فائق، اليوم الأحد، موظفي المجلس، بحسب ما أظهرته الصور المتداولة.ويأتي هذا الاجراء تنفيذًا لقرار المحكمة الاتحادية التي أبطلت قرار تمديد عُمر الدورة الخامسة الحالية إلى نهاية العام الجاري.وكان برلمان كردستان قد صوّت وبالأغلبية على تمديد عُمر الدورة الخامسة إلى نهاية العام الحالي بعد انتهاء الدورة الحالية في شهر تشرين الثاني الماضي.فيما قضت المحكمة الاتحادية في 30 أيار/ مايو الماضي، بعدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كردستان.وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود، بتلاوته لنص القرار؛ إن “الدستور نصَّ على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعدّ باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور”، مشيرا الى “اعتبار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان منتهية وما صدر بعد التمديد باطل دستورياً”وقال عضو في برلمان الإقليم، إن “رئاسة ديوان البرلمان وجهت كتاباً إلى المديرية العامة للتقاعد في الإقليم لإحالة أعضاء البرلمان إلى التقاعد وتخصيص رواتب تقاعدية لهم”.وأكد أن “ثمانية أعضاء من برلمان الإقليم رفضوا حتى الآن تسلّم الرواتب التقاعدية بعد قرار إبطال تمديد الدورة الحالية”.هذا وتترواح الرواتب التقاعدية لأعضاء برلمان كردستان ما بين 2-6 مليون دينار عراقي وذلك بحسب الأعمار والخدمة الفعلية للأعضاء.

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