رئيسة وزراء النرويج تصل بغداد

رئيسة وزراء النرويج تصل بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصلت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ صباح اليوم الاثنين في زيارة رسمية إلى العاصمة بغداد، بحسب ما افاده مصدر دبلوماسي عراقي مطلع.وافاد المصدر ، بأن سولبيرغ ستلقي نظيرها العراقي عادل عبد المهدي، وعددا من المسؤولين لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

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