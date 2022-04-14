رئيسي لحسين:تواجد الأمريكان في العراق خطراً على أمنه!

رئيسي لحسين:تواجد الأمريكان في العراق خطراً على أمنه!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يوم الخميس إن بلاده تريد “عراقا قويا وعزيزا وموحدا”، معربا عن أمله بحدوث انفراجة سياسية انطلاقا من ارادة ومصالح الشعب وذلك من خلال تعاون جميع الاطراف السياسية الرئيسية في العراق، في إشارة إلى تشكيل الحكومة المقبلة.وقال رئيسي خلال لقائه وزير الخارجية العراقي، ان العلاقات بين البلدين أوسع من كونها علاقات جوار تقليدية وان ايران عازمة على الارتقاء بهذه العلاقات الأخوية الى أعلى مستوى.واضاف إن أمن ومصالح طهران وبغداد مرتبطان ببعضهما ، ولن يستطيع الأعداء مطلقا المساس بهذه العلاقات، مؤكدا أن إيران أكدت ودعمت دائما وحدة العراق وسلامة أراضيه ووحدة شعبه بجميع القوميات والأديان،  واكد بان امن العراق ينبغي ان يتم توفيره من قبل العراقيين انفسهم وان تواجد الاجانب فيه لا يوفر له الامن.ومن جهة اخرى دعا الى الإسراع في تنفيذ خط سكك الحديد “شلمجة – البصرة”، وتسهيل حركة عبور الزوار الإيرانيين، معتبرا ان ذلك يخدم المصالح الاقتصادية والاجتماعية للشعبين.وبدوره اكد وزير الخارجية العراقي ان العراق لن يكون منطلقا للعمل ضد امن ايران، وقال فؤاد حسين خلال اللقاء اهتمام بلاده بتعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات الثنائية والإقليمية والدولية، وقال ان العراق ليس جارا للجمهورية الاسلامية فحسب بل هو ايضا حليف وصديق لها.واضاف فؤاد حسين ان العراق لن يكون أبدا منطلقا للعمل ضد أمن إيران، مؤكدا استعداد العراق لتعاون واسع النطاق، بما في ذلك في المجال الأمني، لمنع أي تهديد لمصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وتوجه وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، صباح أمس الأربعاء، على رأس وفد رفيع المُستوى، يضم مستشار الأمن القوميّ قاسم الأعرجي، وبعض القادة الأمنيين، إلى إيران.

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