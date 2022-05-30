رئيسي يأمر الكاظمي..عليك فتح الحدود على مصراعيها أمام الزوار الإيرانيين

رئيسي يأمر الكاظمي..عليك فتح الحدود على مصراعيها أمام الزوار الإيرانيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاثنين، الى تسهيل تواجد الزوار الإيرانيين فى إشارة إلى اقتراب موسم مسيرة الأربعين.وذكرت وسائل اعلام إيرانية ، أن رئيسي دعا خلال اتصال مع رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي إلى تسهيل تواجد الزوار الإيرانيين فى إشارة إلى اقتراب موسم مسيرة الأربعين وفتح الحدود العراقية على مصراعيها  وبدون تفتيش للزوار الإيرانيين. وكان رد الكاظمي تأمر سيدي..وشدد رئيسي على أن تطوير خطوط الاتصال بين البلدين سيؤدي إلى النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطوط السكك الحديدية.وبشأن مشكلة العواصف الترابية، أوضح رئيسي، أن “تغير المناخ ليس حكراً على دولة بعينها ويعبر الحدود وأصبحت معالجة الغبار مطلبًا إقليميًا مشتركًا، ومن المتوقع أن تتحمل جميع دول المنطقة مسؤولياتها تجاه هذه المشكلة”. 

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