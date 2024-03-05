رئيس البرلمان بالإنابة والسفير الروماني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

رئيس البرلمان بالإنابة والسفير الروماني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، الثلاثاء، على عدم حاجة العراق لقوات التحالف الدولي.وذكر مكتب المندلاوي في بيان ، أن “الأخير استقبل السفير الروماني لدى العراق، رادو اوكتافيان دوبري، من أجل مناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.وبحث اللقاء بحسب، “أوجه التعاون بين البلدين وسبل تطويرها على الصعد كافة، لا سيما على المستوى الاقتصادي والتجاري والسياسي، ودعوة الشركات الرومانية للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة والتسهيلات التي يقدمها العراق للشركات الرصينة”.وتابع، أن “العراق يمتلك قوة عسكرية كبيرة ولم يعد بحاجة لقوات التحالف الدولي، بل أن الحاجة الفعلية هي لعلاقات ثنائية قائمة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.

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