رئيس البرلمان بالإنابة يصل طهران لتجديد البيعة لرئيسه الجديد بزشكيان

رئيس البرلمان بالإنابة يصل طهران لتجديد البيعة لرئيسه الجديد بزشكيان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، الى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في مراسيم تأدية اليمين الدستوري للرئيس الإيراني المنتخب.وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ، أن “رئيس مجلس النواب بالنيابة وصل العاصمة الإيرانية، للمشاركة في مراسيم تأدية اليمين الدستوري و تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب،  مسعود بزشكيان”.ولفت الى أن “مراسيم ستقام تأدية اليمين الدستوري للرئيس الجديد داخل قبة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني.

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