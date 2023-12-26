رئيس الجالية العراقية في المملكة الاردنية الهاشمية في ضيافة شيخ مصوري محافظة الانبار

استقبل هذا اليوم 26/12/2023 الاستاذ احمد حمزه شيخ مصوري الانبار ، رئيس الجالية العراقية في الاردن

فخامة السيد محمد ثابت البلداوي وتم اللقاء في العاصمة عمان في الدار التي يتماثل فيها شيخ المصورين للشفاء بعد اجراء عملية جراحية في احدى مستشفيات المملكة .

رافق البلداوي في زيارته الاستاذة المصورة الفوتوغرافية والفنانة المغتربة المبدعة سميرة عمار ( Samira Âmmar ) حيث قدم الوفد باقة ورد وامنيات بالشفاء العاجل نيابة عن الجالية العراقية في المملكة الاردنية الهاشمية .