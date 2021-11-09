رئيس الجمهورية: العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة تدعم التعاون لمواجهة تحديات الإرهاب والفساد

بغداد: شبكة اخبار العراق – اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ،الثلاثاء، أن العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة تدعم التعاون لمواجهة تحديات الإرهاب والفساد. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان له أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل ،الثلاثاء ، في قصر السلام ببغداد، السفير الصربي لدى العراق أوروش بالوف”. واضاف البيان أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها ووصولها إلى ما يلبي المصالح والمشتركة وطموحات الشعبين، والعمل على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار”. وأكّد برهم صالح ،بحسب البيان ،أن “سياسة العراق ترتكز على بناء علاقات متوازنة تدعم التنسيق الإقليمي والدولي للعمل على التحديات المشتركة المتمثلة بالإرهاب والفساد، ومن أجل التعاون في العمل المناخي المشترك، وتخفيف حدة التوترات في المنطقة وإرساء السلام فيها”.