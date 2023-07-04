رئيس الجمهورية يؤكد على الالتزام بموعد انتخابات مجالس المحافظات

رئيس الجمهورية يؤكد على الالتزام بموعد انتخابات مجالس المحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، مشدداً على أهمية تذليل العقبات التي تواجه عمل المفوضية.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، أن”رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد محمد”.وأكد رئيس الجمهورية، على “ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، ووضع الآليات اللازمة لإنفاذ نصوص القانون، وعدم التأخير في إعلان النتائج”.واستمع رئيس الجمهورية للحديث عن الآليات التي وضعتها المفوضية لإجراء الانتخابات والمراحل التي قطعتها لإنجاز هذه المهمة”، مؤكداً “أهمية تذليل العقبات التي تواجه المفوضية، بحسب البيان.من جانبه، أكد رئيس مجلس المفوضين أن “المفوضية على استعداد كامل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفي جميع أنحاء العراق باستثناء محافظات الإقليم لأسباب فنية”، مشيراً إلى أن “الإقليم أبدى رغبته في إجراء الانتخابات في وقت واحد لكن الأسباب الفنية حالت دون ذلك”.

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