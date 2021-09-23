رئيس الجمهورية يؤكد على تعزيز العلاقات مع الكويت

رئيس الجمهورية يؤكد على تعزيز العلاقات مع الكويت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم ، حرص العراق على بناء علاقات وثيقة مع الكويت، فيما ثمن رئيس وزرائها صباح خالد الصباح دور العراق في تدعيم ركائز الاستقرار الدولي والإقليمي.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في مقر إقامته بنيويورك، رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح”، مبينا أنه “جرى خلال اللقاء، الإشادة بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الأخوية العراقية الكويتية وهي الآن في أفضل حالاتها، كما تم التأكيد على تعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، إلى جانب تنسيق المواقف لدعم أمن واستقرار المنطقة”.وأكّد صالح “حرص العراق على بناء علاقات وثيقة مع الكويت، وتعزيز التعاون المشتركة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين”، مشيراً إلى أن “الجهود العراقية منصّبة على دعم أمنه واستقراره من خلال دعم استقرار المنطقة وتحقيق سلامها عبر التنسيق العربي والإقليمي والدولي”.من جانبه، أكّد الصباح “سعي بلاده نحو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ودعم أمن واستقرار العراق”، مشيداً بالدور الذي يقوم به العراق في تخفيف توترات المنطقة”.وتابع أن “الكويت تقف إلى جانب العراق في هذه المساعي الحميدة”، مثمنا “دور العراق في تدعيم ركائز الاستقرار الدولي والإقليمي”.وأشار إلى “حرص دولة الكويت على تعزيز أواصر العمل المشترك، وصولاً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، وخفض مصادر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.

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