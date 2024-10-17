رئيس الجمهورية يدافع عن نفسه بشأن الإعدامات الجماعية في العراق

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نائب إطاري:التوغل التركي في العراق احتلالاً ويجب إخراج قواتها
وزارة التخطيط:سيتم جمع معلومات دقيقة في التعداد العام لسكان العراق
وزارة النفط: العراق أسوأ المخالفين في حرق الغاز على مستوى العالم
نائب كردي سابق:حكومة البارزاني لا تحترم الحكومة الاتحادية بسبب ضعف الاخيرة
مصدر سياسي:واشنطن تجري مفاوضات مع إيران في بغداد
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مشاركة سيدات العراق لكرة الصالات في التصفيات الآسيوية
فوز الأردن وخسارة العراق يعيد ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم
اليوم..المنتخب الوطني في رحلة البحث عن بطاقة العبور الى مونديال 2026
طاقم تحكيمي أوزبكستاني لقيادة مباراة منتخبي العراق وكوريا الجنوبية
معسكر تدريبي لسيدات العراق لكرة الطائرة في أربيل
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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مصدر حشدوي:حشدنا الشعبي سيضرب مفاعل ديمونة الإسرائيلي دفاعا عن إيران
العراق استورد أكثر من (19) مليون طن من الشاي غير صالح للاستهلاك والمجلس الاقتصادي يوصي ببيعه خارج البلاد!
مصدر قضائي:صدور مذكرة قبض جديدة بحق رئيس هيئة النزاهة
العراق وإيران يجددان التأكيد على موقف سياسي واحد في المحافل الدولية ضد إسرائيل
النقل النيابية:الفساد في وزارة النقل غير خاضع للمحاسبة والمساءلة لأن وزيرها من بدر
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- اذاعة INN